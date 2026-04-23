Suzhou Etron Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Suzhou Etron Technologies A hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,45 Prozent auf 530,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 549,1 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at