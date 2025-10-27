Suzhou Everbright Photonics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suzhou Everbright Photonics A hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Everbright Photonics A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 74,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at