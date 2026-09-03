Suzhou Everbright Photonics A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Everbright Photonics A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suzhou Everbright Photonics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 117,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 261,1 Millionen CNY im Vergleich zu 119,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at