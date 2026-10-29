Suzhou Everbright Photonics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzhou Everbright Photonics A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 241,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at