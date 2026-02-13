Suzhou Everbright Photonics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Everbright Photonics A hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 129,0 Millionen CNY gegenüber 69,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,570 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 468,41 Millionen CNY ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,183 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 475,64 Millionen CNY gelegen.

