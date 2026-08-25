Suzhou Fengbei Biotech Stock A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Fengbei Biotech Stock A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,34 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,340 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzhou Fengbei Biotech Stock A einen Umsatz von 812,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at