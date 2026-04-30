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30.04.2026 06:31:29
Suzhou Gyz Electronic Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suzhou Gyz Electronic Technology A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,44 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,28 Prozent auf 156,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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