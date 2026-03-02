02.03.2026 06:31:29

Suzhou Gyz Electronic Technology A legte Quartalsergebnis vor

Suzhou Gyz Electronic Technology A hat am 28.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Suzhou Gyz Electronic Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,370 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163,5 Millionen CNY – ein Plus von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou Gyz Electronic Technology A 146,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,470 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Gyz Electronic Technology A ein EPS von -1,030 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,74 Prozent auf 563,21 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,10 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

