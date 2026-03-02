Suzhou Harmontronics Automation Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suzhou Harmontronics Automation Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -4,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 188,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,200 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -6,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Suzhou Harmontronics Automation Technology A 745,68 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 464,93 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at