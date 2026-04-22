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22.04.2026 06:31:29
Suzhou Huazhijie Telecom A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Suzhou Huazhijie Telecom A hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,42 CNY gegenüber 1,53 CNY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 1,40 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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