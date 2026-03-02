Suzhou HYC Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suzhou HYC Technology A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -1,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 540,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 645,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 CNY. Im Vorjahr hatte Suzhou HYC Technology A -1,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,33 Prozent auf 2,22 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

