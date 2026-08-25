Suzhou Institute Of Building Science Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suzhou Institute Of Building Science Group A hat am 22.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,30 Prozent auf 156,8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 171,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at