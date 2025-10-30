Suzhou Institute Of Building Science Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suzhou Institute Of Building Science Group A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 205,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 181,6 Millionen CNY.

