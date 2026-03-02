Suzhou Iron Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Iron Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Iron Technology A 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Iron Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 99,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 CNY gegenüber -0,290 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 452,49 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 41,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 318,74 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

