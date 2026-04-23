Suzhou Iron Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou Iron Technology A präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 41,5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at