Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 149,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at