Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts A hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 160,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at