02.03.2026 06:31:29

Suzhou Jinhong Gas A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Jinhong Gas A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Jinhong Gas A einen Gewinn von -0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Suzhou Jinhong Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 749,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 667,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Suzhou Jinhong Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,42 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,355 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,82 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen