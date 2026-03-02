Suzhou Jinhong Gas A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Jinhong Gas A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Jinhong Gas A einen Gewinn von -0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Suzhou Jinhong Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 749,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 667,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Suzhou Jinhong Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,42 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,355 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 2,82 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at