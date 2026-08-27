Suzhou Jinhong Gas A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suzhou Jinhong Gas A äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Jinhong Gas A einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Suzhou Jinhong Gas A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 691,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at