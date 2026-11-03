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03.11.2026 06:31:28
Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology A stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem Umsatz von 245,6 Millionen CNY, gegenüber 246,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,21 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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