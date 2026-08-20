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20.08.2026 06:31:29
Suzhou Longjie Special Fiber A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Suzhou Longjie Special Fiber A hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,18 Prozent auf 575,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 390,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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