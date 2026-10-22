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22.10.2026 06:31:29
Suzhou Longjie Special Fiber A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzhou Longjie Special Fiber A stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 658,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 444,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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