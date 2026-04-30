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30.04.2026 06:31:29
Suzhou Longjie Special Fiber A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suzhou Longjie Special Fiber A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Longjie Special Fiber A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 333,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzhou Longjie Special Fiber A einen Umsatz von 310,0 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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