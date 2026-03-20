20.03.2026 06:31:28

Suzhou MedicalSystem Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suzhou MedicalSystem Technology lud am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach -0,370 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 103,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Suzhou MedicalSystem Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,920 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 461,59 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 299,60 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at

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