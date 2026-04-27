Suzhou Mingzhi Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Mingzhi Technology A präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Mingzhi Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 117,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at