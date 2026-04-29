Suzhou Nanomicro Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Nanomicro Technology A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou Nanomicro Technology A einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 252,8 Millionen CNY – ein Plus von 35,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou Nanomicro Technology A 186,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at