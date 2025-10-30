Suzhou Nanomicro Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzhou Nanomicro Technology A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzhou Nanomicro Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 210,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at