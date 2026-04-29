Suzhou New District Hi-tech Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suzhou New District Hi-tech Industrial hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Suzhou New District Hi-tech Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 718,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 755,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Suzhou New District Hi-tech Industrial 5,46 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,28 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,130 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 5,47 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at