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30.10.2026 06:31:28
Suzhou New District Hi-tech Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suzhou New District Hi-tech Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 CNY gegenüber 0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,09 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 862,5 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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