Suzhou New District Hi-tech Industrial legte Quartalsergebnis vor

Suzhou New District Hi-tech Industrial hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im letzten Jahr hatte Suzhou New District Hi-tech Industrial einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 76,65 Prozent auf 2,09 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at