Suzhou New District Hi-tech Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou New District Hi-tech Industrial veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 86,49 Prozent auf 1,41 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at