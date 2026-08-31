Suzhou New District Hi-tech Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzhou New District Hi-tech Industrial präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 845,5 Millionen CNY, gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at