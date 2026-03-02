Suzhou Novoprotein Scientific A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suzhou Novoprotein Scientific A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,68 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,520 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Suzhou Novoprotein Scientific A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,090 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,780 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 151,51 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Suzhou Novoprotein Scientific A 126,20 Millionen CNY umgesetzt.

