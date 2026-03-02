02.03.2026 06:31:29

Suzhou Novoprotein Scientific A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suzhou Novoprotein Scientific A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,68 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,520 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Suzhou Novoprotein Scientific A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,090 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,780 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 151,51 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Suzhou Novoprotein Scientific A 126,20 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen