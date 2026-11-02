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02.11.2026 06:31:29
Suzhou Novoprotein Scientific A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzhou Novoprotein Scientific A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Suzhou Novoprotein Scientific A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,30 Prozent auf 46,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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