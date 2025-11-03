Suzhou Novosense Microlectronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Suzhou Novosense Microlectronics A veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 841,9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 517,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at