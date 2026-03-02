Suzhou Novosense Microlectronics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzhou Novosense Microlectronics A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,71 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,00 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Novosense Microlectronics A 594,3 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,700 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -2,860 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,37 Milliarden CNY – ein Plus von 71,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Suzhou Novosense Microlectronics A 1,96 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,119 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 3,24 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at