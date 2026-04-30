Suzhou Novosense Microlectronics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzhou Novosense Microlectronics A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Suzhou Novosense Microlectronics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Milliarden CNY – ein Plus von 59,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou Novosense Microlectronics A 717,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at