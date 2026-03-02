|
02.03.2026 06:31:29
Suzhou Oriental Semiconductor Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suzhou Oriental Semiconductor Company hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Oriental Semiconductor Company 0,080 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,42 Prozent auf 289,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 322,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,87 Prozent auf 1,25 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
