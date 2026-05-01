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01.05.2026 06:31:29
Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,57 Prozent zurück. Hier wurden 139,9 Millionen CNY gegenüber 171,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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