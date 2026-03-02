02.03.2026 06:31:29

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,62 Prozent auf 196,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,200 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 672,87 Millionen CNY im Vergleich zu 752,70 Millionen CNY im Vorjahr.

