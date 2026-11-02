Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 95,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 34,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A 145,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at