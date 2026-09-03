Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 CNY gegenüber -0,030 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A im vergangenen Quartal 135,7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou QingYue Optoelectronics Technology A 157,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at