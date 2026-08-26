Suzhou Recodeal Interconnect System A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Suzhou Recodeal Interconnect System A äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,210 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 796,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,4 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at