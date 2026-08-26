Suzhou Secote Precision Electronic A präsentierte Quartalsergebnisse

Suzhou Secote Precision Electronic A lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Secote Precision Electronic A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 755,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 643,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at