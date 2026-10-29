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29.10.2026 06:31:29
Suzhou Secote Precision Electronic A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Suzhou Secote Precision Electronic A ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suzhou Secote Precision Electronic A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 CNY, nach 0,770 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Suzhou Secote Precision Electronic A im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Secote Precision Electronic A 1,16 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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