Suzhou Sepax Technologies A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Sepax Technologies A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 CNY, nach 0,200 CNY im Vorjahresvergleich.

Suzhou Sepax Technologies A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 402,93 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 313,59 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 378,50 Millionen CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at