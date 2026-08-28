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28.08.2026 06:31:29
Suzhou Shihua New Material Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Suzhou Shihua New Material Technology A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,91 Prozent auf 163,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 280,8 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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