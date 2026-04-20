Suzhou Shihua New Material Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suzhou Shihua New Material Technology A hat am 18.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Shihua New Material Technology A 0,330 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,2 Millionen CNY – eine Minderung von 6,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 255,7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at