Suzhou Shihua New Material Technology A legte Quartalsergebnis vor

Suzhou Shihua New Material Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 228,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Suzhou Shihua New Material Technology A ein EPS von 1,07 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,09 Milliarden CNY gegenüber 789,70 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,65 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,18 Milliarden CNY festgelegt.

