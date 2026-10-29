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29.10.2026 06:31:29
Suzhou Shihua New Material Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Suzhou Shihua New Material Technology A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Suzhou Shihua New Material Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,460 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 52,02 Prozent auf 148,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 308,7 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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